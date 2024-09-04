Удалось ли россиянам отдохнуть этим летом?

Судя по новому опросу, отдохнувшими себя чувствует только треть жителей нашей страны.

Больше половины россиян (57,3%) довольны тем, как прошло это лето, гласят результаты опроса от сервиса планирования путешествий OneTwoTrip. Однако отдохнувшими себя считают только 37,7% опрошенных. Это на несколько процентов ниже показателей предыдущего года — тогда отдохнувшими себя чувствовали 42% респондентов.

Ранее россияне признавались, что полноценно отдохнуть им мешает семья и другие путешественники.

Результаты нового исследования также показали, что большинству опрошенных жителей России (75,2%) удалось этим летом выбраться на природу или отдохнуть на даче. Больше половины опрошенных (51,9%) побывали на море, а за границу смогли выбраться 35,1% россиян – это даже больше, чем в прошлом году, когда за рубеж отправились 32,3% жителей нашей страны. В целом, новые места этим летом удалось открыть для себя 61,2% российских путешественников.

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Кстати, большинство россиян этим летом (так же как и прошлым) выбрали для заграничного путешествия именно Турцию – туда в отпуск отправилось около 20% россиян.

Из любимых занятий этим летом больше всего времени россияне уделили чтению: 73,3% опрошенных признались, что их увлекли книги (это на 14% больше, чем в прошлом году). Активному отдыху уделили внимание лишь 44,7% туристов, в то время как концерты, фестивали и выставки посетили 63,5% опрошенных.

Большинство респондентов признались, что уже начали составлять планы на следующее лето.