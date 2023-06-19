Удивительная Бурятия

Впереди лето – пора отпусков. И если вы задумываетесь о том, куда поехать, мы ответим однозначно – отправляйтесь в республику Бурятия! Именно там у вас получится отдохнуть душой и телом: полюбоваться на природные пейзажи и древний Байкал, познакомиться с национальной кухней, познать дзен в буддийских храмах и оздоровиться в целебных водах источников. Расскажем обо всём по порядку.

Уникальные традиции

Во-первых, Бурятия – это про традиции. Например, если заглянуть в бурятскую деревню старообрядцев — потомков тех, что в XVIII веке были целыми семьями переселены в Сибирь, — можно почувствовать отголоски прошлого. Люди там живут в ладных деревянных усадьбах с воротами, украшенными изображениями цветов и птиц, носят старинную одежду, хранят вековое певческое искусство.

Буряты, которые в далёком прошлом занимались земледелием, рыболовством и скотоводством, по-прежнему активно ведут хозяйство. На их столе всегда найдутся мясные и рыбные блюда, молочные продукты, а ещё местные дикоросы – грибы, ягоды и травы: их на просторах республики превеликое множество!

Буряты – дружный народ. Они почитают предков и легко могут рассказать о линии своего родства аж до седьмого колена. Ещё одна их добрая традиция — гостеприимство. Посетителей здесь всегда примут с распростёртыми объятиями — сытно накормят, напоят, щедро одарят.

Если есть желание познакомиться с обычаями бурят поближе, стоит побывать в этнокомплексе «Степной кочевник», расположенном в 52 км от столицы. Там гиды расскажут и покажут, как жили представители народа в прошлом, опишут традиционные праздники, поведают красивые легенды. Вы сможете сфотографироваться в национальных костюмах и поучаствовать в мастер-классах по приготовлению блюд местной кухни.

Природа животворящая

Бурятия – это ещё и живописная природа. Люди едут в республику в первую очередь затем, чтобы увидеть Байкал — глубочайшее и древнейшее озеро в мире, которому уже более 35 миллионов лет! У учёных есть гипотеза о том, что невероятно чистый и прозрачный Байкал представляет собой зарождающийся океан.

Особенность озера и в том, что большая часть его обитателей – эндемики, которых не встретишь ни в одном другом месте планеты. Всего же в Байкале встречается более тысячи видов животных: самые известные – нерпа, омуль и осётр.

Многие туристы предпочитают добираться до озера через Иркутск. Но мы решили предложить другой путь – через Улан-Удэ. Это поможет вам оказаться на восточном побережье, с которым стоит познакомиться тем, кто хочет побывать на источниках, увидеть лежбища нерп на Ушканьих островах и услышать древние легенды.

Летний Байкал – особый вид прекрасного: живописные песчаные пляжи, Забайкальский национальный парк. Часто путешественники, доезжая до посёлка Монахово, останавливаются на берегу и неделями живут в палатках, отправляясь в пешие походы по окрестностям. Здесь можно искупаться, порыбачить, поплавать на байдарках и насладиться другими видами активного отдыха.

Знакомство с буддизмом

Туристы посещают Бурятию и для того, чтобы проникнуться древней буддийской культурой. Где это сделать лучше всего? В первом официальном буддийском монастыре СССР – Иволгинском дацане. Прогуливаясь по его обширной территории, можно пройти большой или малый паломнический круг, вращая молитвенные барабаны и любуясь торжественным многоцветьем храмов.

В Иволгинский дацан, на территории которого находится резиденция главы буддистов России, приезжает огромное количество пилигримов. Здесь хранится святыня – Нетленное Драгоценное тело Пандито Хамбо ламы XII Даши Доржо Этигэлова, которое было в 2002 году перенесено в специально построенный дворец.

Кроме буддизма на территории республики присутствуют и другие религии. И если на востоке исповедуют буддизм ламаистского толка, то на западе – православие и шаманизм. Последний — древняя религия бурят, которые издавна привыкли поклоняться могущественным духам природы.

Бурятская кухня

Если вы оказались в Бурятии, непременно попробуйте главное национальное блюдо республики – буузы, представляющие собой рубленое мясо, завёрнутое в тесто. Некоторые заведения предлагают не только их отведать, но и слепить самому!

В число бурятских специалитетов также входит суп бухлёр (мясо, преимущественно бараньи ребра), боовы – местный вариант сладкого «хвороста», сырая конская печень вместе с арбином, копчёный байкальский омуль и множество других вкусностей, которым можно и нужно отдать должное.

Курс на оздоровление

В Бурятии очень развит медицинский и бальнеологический туризм. Всё потому, что на территории республики расположено огромное количество целебных источников. Оба вида туризма способствуют укреплению здоровья, благоприятно влияя на нервную систему, суставы, а также помогают избавиться от мочекаменной болезни. У туристов особенно популярен курорт Аршан, который находится в Тункинской долине. Там из-под земли бьют сразу два минеральных источника – углекислый и метановый. Оба рассчитаны на то, чтобы излечить нервную систему, оздоровить суставы и избавиться от мочекаменной болезни.

А если отъехать на 40 км от Аршана, можно попасть в село Жемчуг, которое также известно своими природными термальными источниками. Местный родник, в котором можно купаться зимой и летом, обладает поистине впечатляющими лечебными свойствами.

Шумакские горячие источники находятся на берегу одноимённой реки. Они славятся тем, что исцеляют от многих недугов – в том числе от проблем с кровообращением, пищеварением, дыханием и нервной системой. Еще популярны минеральные и термальные источники Курумканского района, расположенные в Баргузинской долине. Самыми известными и посещаемыми считаются курорты Кучигер, Алла и Умхей. Последний — наиболее удалённый из всех, при этом он определённо заслуживает всех тягот пути: в Умхееболее 140 ключей, излечивающих от самых разных болезней.

В Кабанском же районе имеется термальный радоновый источник Загза – скважина № 103а «Сухая». Она находится прямо на берегу Байкала: в деревянной купели можно не только принять полезную ванну, но и сделать несколько эффектных фотографий.

Широко представлены в Бурятии и центры восточной медицины. Они предлагают программы, помогающие обновиться на интеллектуальном, физическом и духовном уровнях. А ещё на берегу Байкала практикуют методы разгрузочно-диетической терапии (лечебного голодания), которая позволяет очистить организм,

похудеть и даже продлить молодость.