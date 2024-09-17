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Умерла старейшая кошка в мире

Фото: Newsquest / SWNS

Ей было 33 года.

В Британии умерла старейшая кошка в мире. Рози было 33 года, что эквивалентно 152 человеческим годам, пишет газета New York Post.

Рози родилась в июне 1991 года в Норидже, Норфолк. Хозяйка, Лила Бриссетт, взяла ее маленьким котенком из приюта: первые хозяева оставили Рози из-за аллергии у ребенка. Кошка всю жизнь прожила у Брисетт и умерла буквально у нее на руках. Перед смертью Лила ухаживала за питомицей, каждый день проверяла, дышит ли она.

Теперь, по данным Книги рекордов Гиннесса, самой старой кошкой стала 27-летняя Флосси из Великобритании, родившаяся в 1995 году. Самой долгоживущей кошкой в истории считается Крим Пафф из Остина, штат Техас, которая родилась в августе 1967 года и прожила до 2005 года — умерла в возрасте 38 лет.

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