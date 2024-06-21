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Унесенную в Черное море во время романтической прогулки девушку нашли мертвой

Фото: скриншот видео

Поиски Дианы длились несколько дней.

Спасатели нашли тело девушки, которую унесло в море во время романтической прогулки в Сочи. Ее обнаружили напротив пляжа «Зеленая Роща» в Хостинском районе, пишет Telegram-канал Mash.

Поиски 20-летней Дианы заняли несколько суток. Она  утонула  в море, когда гуляла во время шторма на пляже «Ривьера» вместе с молодым человеком. Очевидцы сняли трагедию на видео: на кадрах было видно, как пара гуляла по волнам и обнималась, в какой-то момент туристов накрыло с головой, и девушку унесло на глубину. Спутник Дианы не сразу понял, что случилось, и остался стоять на берегу.

Позже родственники Дианы рассказали, что она приехала на отдых из Липецка вместе с двумя друзьями. Они обвинили в случившемся молодых людей, заявив, что девушка была на море впервые в жизни. И друзья должны были предостеречь ее от прогулки в шторм и защитить от стихии.

Видео с Дианой, унесенной в море, стало резонансным во всем мире. Оно даже попало на страницы зарубежных СМИ: читателям напомнили об опасности прогулок на пляже и тем более купании при таких погодных условиях. 

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