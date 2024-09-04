Уникальный плавучий мост в Китае: рискнули бы проехать?

400-метровый мост Шицзыгуань, расположенный в китайской провинции Хубэй, кажется многим настоящим чудом инженерии. Но безопасен ли он?

400-метровый мост Шицзыгуань (или «Мост мечты») привлекает туристов и любителей острых впечатлений со всего мира. Пейзажи здесь действительно открываются замечательные, а сама конструкция моста, установленного прямо на реке Цинцзян, создаёт среди пешеходов и автолюбителей полноценное ощущение «плавания» по воде.

Мост изготовлен по немецким технологиями из полиэтиленовых поплавков высокой плотности — для верности их ещё и заполнили водой — поэтому способен выдержать автомобили весом до 2,8 тонн, при условии, что их скорость не будет превышать 20 км/ч и двигаться одновременно они будут лишь в одну сторону.

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Фото: New China TV

Но без инцидентов на мосту всё же не обходится. Только в прошлом году пять человек погибло после того, как транспортное средство с восемью пассажирами пробило перила моста и упало в реку. Только троим счастливчикам удалось выбраться из машины и доплыть до берега. Что именно привело к аварии, до сих пор неясно, но камеры зафиксировали странное покачивание машины прежде чем она вылетела в воду. Мост был закрыт для посещения некоторое время, но сегодня снова стал точкой притяжения для туристов.

Посмотреть, как выглядит поездка по этому мосту, можно в этом видео.