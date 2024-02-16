«Уральские авиалинии» начали выдавать свидетельства о рождении – в небе

Там будет указано место, где малыш появился на свет.

«Уральские авиалинии» начала выдавать свидетельства детям, родившимся в самолетах во время полета. Об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

В свидетельствах, которые станут вручать мамам малышей, будут указаны дата, время, высота, номер борта, ряд кресел, а также координаты, спроецированные на землю. Благодаря этому, в будущем ребенок сможет посетить место, пролетая над которым он появился на свет.

Первый такой документ уже выдали маме девочки, родившейся на рейсе из Москвы в Душанбе в начале января. Малышка оказалась здоровой, ее рост составил 46 сантиметров, а вес — 2,6 килограмма. После того как самолет приземлился, мать с дочкой встретила бригада скорой помощи и доставила в больницу.

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