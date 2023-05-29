Усадьба Гребнево: место для перезагрузки недалеко от Москвы

В 30 км от МКАД прячется зеленое место для созерцательного отдыха и активных развлечений с богатой историей – старинная усадьба, восстановленная из руин.

Когда душа и тело требуют баланса, что может быть лучше, чем отправиться прямиком в объятия природы? Чтобы расслабиться, прийти в себя, насладиться свежим воздухом и набраться сил перед новыми жизненными вызовами. Представьте: всего 30 километров езды, и вы уже вдали от мегаполиса и вечной суеты.

Усадьба Гребнево – место, где история, культура и природа соединились в гармоничном аккорде. Сюда можно приехать на один день или на длинные выходные, взяв в аренду один из уютных домиков. Здесь есть простор как для активного, так и для расслабляющего отдыха на любой вкус и возраст.

Справка Корнями история усадьбы уходит в далекий XVI век – именно тогда упоминается, что здешнее село отдали Богдану Бельскому, оружничьему Ивана Грозного. В конце XVIII века усадьба преобразилась – по заказу генерала Бибикова, который приходился шурином самому Кутузову, архитекторы превратили ее в целый художественный и архитектурный ансамбль. За свою историю имение не раз меняло хозяев: среди них значились Трубецкие, Голицыны, Бибиковы, купцы Пантелеевы и Кондрашовы. В XX веке усадьба использовалась для общественных нужд (как санаторий и техникум), быстро пришла в запустение, пережила сильный пожар, а позже была и вовсе заброшена. Несколько лет назад усадьбу, медленно превращающуюся в руины, выкупил бизнесмен и общественный деятель Андрей Ковалев. С тех пор он принялся за ее реставрацию, и в Гребнево возвращается жизнь – и туристы. Неудивительно: усадьба уже стала точкой притяжения для детей и взрослых.

Современные комфортабельные дома, оборудованные всем необходимым, позволят окунуться в атмосферу уюта и тепла. Разнообразие выбора даёт возможность комфортно разместиться и большой компании, и парочке влюбленных, и семье с детьми и животными.

Дом «Бибиков» в усадьбе Гребнево

На базе отдыха постоянно действуют разные акции и скидки для активных семей, для пар и для именинников. Например, здесь можно забронировать отдых по выгодным ценам: со скидкой 10% при бронировании дома за 14 дней до заезда или при проживании от пяти ночей.

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Если вы постоянно ищете новые варианты загородного отдыха, то не лишним будет подписаться на соцсети усадьбы и следить за новостями на сайте: в усадьбе регулярно проходят невероятные мероприятия для гостей любых возрастов – бизнес-встречи, концерты, турниры, поэтические вечера, выставки и званые ужины.

К тому же в любой день сюда можно приехать на прогулку на лошадях, поучаствовать в увлекательных мастер-классах, посоревноваться в верёвочном парке, расслабиться в волшебном банном чане и сауне, поиграть в лазертаг или пейнтбол.

Веревочный парк в Усадьбе Гребнево

На приусадебной территории можно с комфортом организовать пикник для друзей, любоваться закатом на берегу пруда из уютных прозрачных иглу, приготовить барбекю в беседках с мангалом, устроить романтическую фотосессию или поужинать в уединённой ротонде.

Банный сибирский чан в Усадьбе Гребнево

Кто хоть раз побывал в усадьбе, тот непременно оставит здесь кусочек своей души, а унесёт тёплые воспоминания и впечатления.