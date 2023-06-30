Устойчивое развитие в заливе Джимбаран с Raffles Bali

Некогда живописная рыбацкая деревушка в бухте, окруженная нетронутым белым песком, Джимбаран была открыта застройщиками в 1980-х годах во время туристического бума на Бали. Так началась трансформация рыбацкой деревни в рай для роскошных курортов, который мы видим сегодня. К счастью, Джимбаран все еще сохраняет свое очарование.

Именно в заливе Джимбаран открываются самые роскошные международные отели и виллы на Бали. Это позволило деревне не только извлечь выгоду из индустрии туризма, но сохранить и приумножить основной источник дохода от рыболовства. Рыбный рынок Джимбаран – самый известный на Бали. Здесь каждый день продаются свежие уловы рыбы, крабов, омаров и креветок. В окрестностях деревни путешественники всегда могут увидеть рыбаков на разноцветных лодках, разбирающих свой улов.

Отель Raffles Bali открылся в заливе Джимбаран одним из последних в 2020 году и с тех пор тесно работает с местным сообществом. У гостей курорта есть возможность исследовать рыбацкую деревню и узнать больше о местной культуре. Команда Raffles также стремится внести свой вклад в сохранение уникальной природы залива.

Бали становится все более экологичным направлением, благодаря сокращению использования пластика за последние несколько лет. Работая совместно как с местными, так и с международными мастерами и брендами, Raffles Bali демонстрирует лучшие примеры экологического дизайна в общественных зонах и на роскошных виллах.

В ресторане Rumari и гриль-баре Loloan Beach Bar and Grill вся посуда изготовлена вручную в местной студии керамики Gaya Ceramics. Их дизайн сочетает в себе итальянский стиль и балийское мастерство при создании эксклюзивных аксессуаров для дома, отелей и ресторанов. Raffles и Gaya также разделяют приверженность к использованию материалов исключительного качества, этичному подходу к работе и устойчивым практикам, позволяющим избежать лишних отходов.



В барах и ресторанах Raffles Bali гости не найдут пластиковые трубочки – одноразовый пластик остался в прошлом. Знаменитые коктейли в баре Writers и свежевыжатые соки в Rumari подаются с трубочками, сделанными из крахмала маниоки. Это местный корнеплод, который при правильной обработке сохраняет свою форму гораздо дольше, чем бумага. Кроме того, развивающаяся индустрия экологического производства создает рабочие места для местных жителей и сокращает количество одноразового пластика, который попадает на свалки, в реки и океан, нанося ущерб дикой природе и морской флоре и фауне.





Сокращение использования пластика на виллах в Raffles Bali еще одно из важных достижений команды. Несмотря на удобство, пластиковые бутылки представляют наибольшую опасность для пляжей Бали. Переход на элегантные стеклянные бутылки для воды многоразового использования уменьшает потребность в одноразовом пластике. Гели, шампуни и мыло попадают на виллы в красиво оформленных керамических дозаторах, которые не только лучше смотрятся в стильных ванных комнатах, но и устраняют необходимость в одноразовой упаковке.

Путешественники и ценители Бали найдут на виллах отеля элегантные пляжные сумки, шляпы и сланцы, изготовленные из местных экологически чистых материалов. Ротанг стал одним из символов экологичности в Индонезии и на протяжении веков использовался местными жителями для изготовления корзин, защиты от солнца и других полезных предметов для дома. Отдавая выбор плетеному ротангу и коже, местные ремесленники создают красивые аксессуары, которыми гости могут пользоваться во время своего отдыха в Raffles Bali.

Природа на курорте – одна из ключевых особенностей Raffles Bali. Бескрайняя зеленая территории, экологически чистые сады, в которых расположены рестораны, пляж с белым песком и кристально чистые воды залива Джимбаран. Устойчивое развитие — главный ключ к сохранению этой красоты, а небольшие изменения приводят к большим результатам.