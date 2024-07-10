Утюг и гаджеты долой! Путешественникам дали совет, как избежать перевеса

Эксперты по путешествиям настаивают, что не стоит класть в чемодан еду и дорогие украшения.

Если вы всё ещё берёте с собой в дорогу портативный утюг или отпариватель, то стоит от них отказаться во избежание перевеса – такой совет россиянам дал директор по коммуникациям сервиса МТС Travel Сергей Становкин.

«Сегодня, как правило, прачечные или необходимая для стирки и глажки вещей техника есть во всех отелях и апартаментах», — настаивает Становкин.

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Эксперт также считает, что не стоит занимать место в чемодане дорогими украшениями или флаконами с духами, в крайнем случае стоит перелить любимый аромат из увесистой бутыли в атомайзер с распылителем.

Бороться с возможным перевесом также можно предпочитая одежде из плотной ткани (например, джинсам) более лёгкую. Становкин советует не брать с собой в дорогу еду – конечно, если путешественникам не нужно соблюдать особую диету по рекомендации врача.

«Практически во всех местах нашей страны и за границей можно найти привычные продукты, но гораздо интереснее пробовать местные деликатесы», - настаивает эксперт.

Ну и главный совет – не стоит работать в отпуске. Если поступить «радикально» и оставить дома всю рабочую технику, то вы явно облегчите не только чемодан, но и голову.