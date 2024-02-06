В 2023 году российские визы оформили 850 тысяч иностранцев

Это более чем в полтора раза больше, чем годом ранее.

Почти 850 тысяч иностранных граждан оформили визы в посольствах и консульствах России в 2023 году, в 2022 году показатель составил 512 тысяч, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на консульский департамент МИД РФ.

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«На фоне снятия пандемийных ограничений на трансграничное транспортное сообщение в большинстве стран мира постепенно восстанавливается и спрос на визы для въезда в Российскую Федерацию. В 2023 году в российских посольствах и консульствах оформлено 846 тысяч виз», – говорится в сообщении ведомства.

По данным ведомства, в 74% случаев визы запрашивались для совершения краткосрочных поездок в Россию (с туристическими, частными, деловыми целями, в рамках гуманитарного сотрудничества), 14% – на учебу, 9% – для занятия трудовой деятельностью.

Наиболее часто за российскими визами обращались в странах Азии (45%), на загранучреждения в странах Европы пришлась примерно четверть (26%) заявителей, в странах Африки, Ближнего и Среднего Востока – 16%.

Как напомнили в ведомстве, в августе 2023 года в России заработала электронная виза. Всего за пять месяцев 2023 года было выдано 170 тысяч единых электронных виз.

Электронную визу могут получить граждане 55 государств, въезжающих с гостевым, деловым, туристическим визитом, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных событиях. Она позволяет иностранцам находиться на территории России в течение 16 дней. Консульский сбор составляет около 50 долларов.