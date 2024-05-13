В 2023 году в Ярославль приехало больше двух миллионов туристов

Этот показатель постепенно растет.

Управление потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии предоставило статистику: в прошлом году в Ярославль приехало 2,2 миллиона туристов и экскурсантов.

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Эта цифра больше на 5,6% больше, чем в 2022 году. В отчете говорится: «Основным направлением в туристической отрасли города остается организованный культурно-познавательный туризм и туры по Золотому Кольцу со столицей в Ярославле».

Как считают эксперты, туристы все больше стали приезжать на какие-то конкретные события, происходящие в регионе, например, на мероприятия, посвященные новогодним праздникам. Растет и количество круизных туристов (в 2023 году их было 70 тысяч человек, что на 6,2% больше, чем в 2022 году).