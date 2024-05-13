Этот показатель постепенно растет.
Управление потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии предоставило статистику: в прошлом году в Ярославль приехало 2,2 миллиона туристов и экскурсантов.
Эта цифра больше на 5,6% больше, чем в 2022 году. В отчете говорится: «Основным направлением в туристической отрасли города остается организованный культурно-познавательный туризм и туры по Золотому Кольцу со столицей в Ярославле».
Как считают эксперты, туристы все больше стали приезжать на какие-то конкретные события, происходящие в регионе, например, на мероприятия, посвященные новогодним праздникам. Растет и количество круизных туристов (в 2023 году их было 70 тысяч человек, что на 6,2% больше, чем в 2022 году).
Читайте также
В 2023 году в Ярославль приехало больше двух миллионов туристов
Россиян призвали быть осторожными при планировании поездок в Мексику
Путешествие в Санкт-Петербург: как спланировать идеальный маршрут
NordStar обвинила агрегаторы в продаже билетов на несуществующие рейсы
Власти и экстремальные туристические маршруты: готовится новый закон и штрафы