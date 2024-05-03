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В 2024 году 65% россиян планируют провести отпуск в России

Фото: Сергей Крылов

Россия, Мурманская область

Кстати, больше половины из этих 65% собираются путешествовать на автомобиле.

По результатам исследования, которое провел Координационный центр Правительства Российской Федерации – увеличивается количество россиян, которые собираются провести отпуск внутри страны. В 2024 году такое намерение выразили 65% опрошенных, что превышает предыдущие показатели: в 2023 году этот процент был около 53%, а два года назад — 38%.

Изучение предпочтений показало, что самые популярные форматы отдыха для россиян: путешествия на море (52%), посещение исторических мест и достопримечательностей (40%) и природных парков (34%). Также в топе находятся автомобильные поездки и отдых на сельской местности.

В 2024 году путешественники больше других мест предпочитали озеро Байкал, Черноморское побережье Краснодарского края и Крым. Автомобиль стал самым популярным средством передвижения для отдыхающих из России в этом году, обогнав поезда и самолеты.

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