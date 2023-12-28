В 2024 году Росстат будет считать новый показатель – «стоимость турпродукта»

Росстат к середине следующего года начнет публикацию агрегированного показателя стоимости турпродукта по 18 регионам РФ.

В «стоимости турпродукта» будут учитываться недельное проживание в отеле и билеты на самолет или поезд, сообщила пресс-служба Минэкономразвития. Как уточняют в ведомстве, методика расчета нового показателя обсуждалась на совещании по мониторингу цен в туристической отрасли, в том числе в период новогодних праздников. В нем приняли участие представители ФАС, Минтранса, Росавиации, Росстата, авиаперевозчиков, РЖД, Российского союза туриндустрии.

«Участники обсудили текущую динамику стоимости туристических услуг и меры, необходимые для ее контроля. В числе вопросов – результаты расчета стоимости отдыха по новой методологии Росстата, в основе которой экспериментальный показатель – "стоимость турпродукта". Он включает в себя проживание в течение семи ночей, а также переезд к месту отдыха и обратно по 18 основным туристическим направлениям с различной глубиной бронирования. Одной из ключевых тем совещания стал и мониторинг цен на билеты к местам отдыха в период новогодних праздников. Именно на транспортные услуги, по данным экспертов, приходится значительная часть роста цен в отрасли», – говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития.

Замглавы Росстата Ирина Шаповал рассказала, что сбор данных о стоимости проживания в отелях и о цене авиабилетов и билетов на проезд по железной дороге идет с начала июля.

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«В настоящее время работа с операторами рынка туристических услуг и перевозчиками продолжается. Решаются вопросы оперативной передачи массивов данных о продажах билетов и бронировании номеров в гостиницах. Кроме того, специалисты Росстата продолжают формировать методику расчета агрегированных показателей. По оценкам Росстата, публикация информации о стоимости туристического продукта возможна уже в середине 2024 года», – Ирина Шаповал.

Как считает замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков, сейчас показатель роста цен соответствует рыночной ситуации.

«Мы посмотрели ключевые составляющие конечной цены на отдых. Остановлюсь на средствах размещения. По гостиницам категории три звезды – рост как с начала года, так и в среднем за год у нас, в целом, стабильный – от 7 до 10%, по гостиницам 4-5 звезд с начала года – 12,6%, год к году – 10,8%. На фоне роста спроса: напомню, за 10 месяцев на 19% выросло число турпоездок, и при этом сохраняется дефицит номеров, считаем, что этот показатель, в целом, соответствует текущей ситуации», – отметил Вахруков.