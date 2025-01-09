Но сами путешественники платить его не будут.

В 55 регионах России ввели туристический налог. Платить его уже нужно – постановление вступило в силу с 1 января 2025 года, пишут «Известия».

Нововведение затронуло и популярные направления, например, Алтай, Камчатку и Карелию, и менее посещаемые регионы — Республика Чувашия, Ульяновская, Саратовская, Рязанская и Пензенская области. Налог будет начисляться в размере не более 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки. При этом платить его будут не сами туристы, а организации и физлица, которые предоставляют услуги по временному проживанию путешественников.

В некоторых регионах налог будет действовать на всей территории, а в других — лишь в отдельных населенных пунктах (например, на Ольхоне и в Листвянке). Меры введены для поддержки развития туристической инфраструктуры в регионах.

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При этом, отмечает издание, некоторые регионы России решили не вводить сбор с путешественников. Об этом уже сообщили в Крыму и Севастополе, в Марий Эл, Удмуртии, Тыве, Забайкальском крае, Калужской, Магаданской, Оренбургской областях, а также в Чукотском автономном округе.