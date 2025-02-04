В Абхазии хотят открыть аэропорт к началу летнего сезона

Он может заработать уже в мае.

В Абхазии пообещали открыть аэропорт к началу летнего сезона. Об этом сообщает TourDom.

По словам первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, аэропорт Сухума должен начать принимать регулярные рейсы из российских регионов уже в мае. Воздушная гавань закрыта с 1993 года, разговоры о ее восстановлении ведутся уже несколько лет, но дата постоянно переносится.

«Аэропорт дорог к туристическому сезону. Поэтому принципиально важно, чтобы строители выполнили свои обязательства к 1 мая. А для этого надо уже в феврале принять первый тестовый рейс», – отметил Кириенко.

Реклама

Другой важной задачей он назвал расширение пропускной способности пункта Псоу на границей с Адлером, который пока рассчитан на 28 тыс. человек и 1,5 тыс. автомобилей в сутки. А это гораздо ниже реального срока, особенно, во время пляжного сезона. КПП считается самым загруженным в стране.

Чиновники считают, что эти меры в сочетании с политической стабильностью в стране позволят повысить турпоток в Абхазию до рекордного уровня. Пока же показатели только снижаются: в январе Новоафонскую пещеру посетили на 23%, а парк вокруг озера Рица – в два раза меньше человек, чем в прошлом году. Эксперты связывают это с напряженной ситуацией в Абхазии, которая продолжается с ноября.

В ноябре прошлого года на выставке «Транспорт России» в Москве представили макет реконструкции аэропорта Сухум в Абхазии. Уточняется, что площадь аэропорта составит 23 тысячи квадратных метров. Помимо этого, в южной части аэропорта захотели построить новый перрон на шесть мест для стоянки воздушных судов.