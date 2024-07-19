В Абу-Даби начнут отправлять людей в космос (ну почти)

Европейская космическая компания EOS-X Space планирует начать осуществлять коммерческие полёты из испанской Севильи и арабского эмирата Абу-Даби в середине 2025 года.

Гости столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) смогут отправиться в стратосферу уже в следующем году, рассказал основатель и генеральный директор EOS-X Space Кемель Харбачи.

Герметические пилотируемые капсулы вместимостью до восьми человек, включая пилота, будут подниматься на высоту 40 тысяч метров (40 километров) на безопасном для атмосферы гелиевом шаре. На такой высоте «космические туристы» смогут наслаждаться видами поверхности нашей планеты в течение пяти часов.

Визуализация капсулы Фото: EOX-x Space

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Цена на одного пассажира будет варьироваться от 150 000 до 200 000 евро (от 14,4 до 19,2 миллиона рублей). Однако в компании отмечают, что опыт того стоит – основательная физическая подготовка участникам не потребуется, а недельный «космический тур» в ОАЭ предположительно также будет включать культурные и оздоровительные мероприятия.

Комплекс в Абу-Даби обещает быть наиболее впечатляющим: в городе будет построен шаттл, космодром и вместительный отель на острове Яс. Севилья, где располагается штаб-квартира компании, тоже ожидает начала запуска полётов к третьему кварталу 2025 года.

По словам Харбачи, сейчас EOS-X Space на стадии завершения разработки космических капсул. Компания проводит тестовые испытания в сотрудничестве с испанским Национальным институтом аэрокосмических технологий (INTA).

Не все, конечно, согласятся, что опыт можно будет по-настоящему назвать космическим: универсальной точкой отсчета границы «космоса» является так называемая линия Кармана, которая проходит на высоте 100 километров над уровнем моря.

Например, во время недавнего полёта частной американской аэрокосмической компании Blue Origin капсула с экипажем в составе пяти космических туристов и пилота достигла высоты 105 километров – то есть преодолела линию Кармана. Поэтому, согласно определению Международной авиационной федерации (ФАИ), пассажиры корабля компании New Shepard теперь могут претендовать на звание астронавтов.

При этом весь полёт компании Blue Origin на корабле New Shepard продлился только 11 минут, а за линией Кармана туристы пробыли не больше трёх. А в этот раз компания обещает путешественникам многочасовое любование поверхностью Земли.