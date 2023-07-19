В Адыгее откроют горнолыжные трассы и отели

Их планируют запустить в сезон 2025–2026 годов.

Экокурорт «Лагонаки» планирует сдать первые гостиницы и запустить первые трассы для лыжников в сезон 2025–2026 годов, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Как сообщил РИА Новости глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание по вопросам реализации на территории региона проекта по созданию всесезонного горного экокурорта «Лагонаки». На нем речь шла об этапах создания его инфраструктуры и, в частности, его первой очереди «Верхняя деревня».

Со ссылкой на данные реализующего инвестпроект НАО «Красная поляна» сообщается, что уже определены земельные участки, подходящие для строительства Верхней деревни. Всего здесь планируется построить четыре гостиничных комплекса разной звездности с видами на природные достопримечательности.

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Кроме того, предусмотрено озеленение, создание общественно-деловой зоны, SPA-центра, оборудование развлекательной зоны и детской игровой площадки. Там же будет создана вся обеспечивающая инфраструктура, пункты проката и автостоянки. В сезон 2025–2026 годов планируется запустить горнолыжные трассы и сдать в эксплуатацию 690 гостиничных номеров.