В Адыгее турист упал в трещину в леднике — на помощь пришло МЧС

Мужчина попал в беду, спускаясь с вершины горы Фишт.

В Адыгее спасатели эвакуировали туриста с высоты 2,5 тысячи метров на вертолете. Видео операции было опубликовано в Telegram-канале МЧС России. На кадрах видно, как 50-летнего мужчину поднимают на борт воздушного судна с помощью троса. Он упал в трещину Большого Фиштинского ледника при спуске с вершины горы Фишт.

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Рядом в приюте находился врач Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России, который оказал туристу первую помощь. Из-за тяжелых травм эвакуировать его без помощи вертолета не получилось. Мужчину доставили в Сочи и там передали врачам.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае российская туристка травмировала ногу при восхождении на вулкане — ее пришлось эвакуировать с помощью вертолета.