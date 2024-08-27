Мужчина попал в беду, спускаясь с вершины горы Фишт.
В Адыгее спасатели эвакуировали туриста с высоты 2,5 тысячи метров на вертолете. Видео операции было опубликовано в Telegram-канале МЧС России. На кадрах видно, как 50-летнего мужчину поднимают на борт воздушного судна с помощью троса. Он упал в трещину Большого Фиштинского ледника при спуске с вершины горы Фишт.
Рядом в приюте находился врач Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России, который оказал туристу первую помощь. Из-за тяжелых травм эвакуировать его без помощи вертолета не получилось. Мужчину доставили в Сочи и там передали врачам.
Ранее сообщалось, что в Камчатском крае российская туристка травмировала ногу при восхождении на вулкане — ее пришлось эвакуировать с помощью вертолета.
Читайте также
В Адыгее турист упал в трещину в леднике — на помощь пришло МЧС
Как спланировать путешествие во Владимирскую область?
10 вещей, которые нужно успеть сделать в южнокорейском Пусане
В туриндустрии просят пересмотреть минимальный налог на путешествия
На Пхукете оползень разрушил виллу с россиянами — все они погибли