В «Аэрофлоте» начали продавать спальные места

Перевозчик разрешил пассажирам выкупать весь ряд, чтобы расположиться с удобством.

«Аэрофлот» стал предоставлять пассажирам места для сна. Правда, для этого им придется выкупить весь ряд, говорится на сайте авиакомпании.

Услуга называется Sleep+, пока она действует только на маршруте Москва — Варадеро (Куба). Пассажиры смогут выкупить сразу три или четыре кресла в эконом-классе, чтобы поспать во время длительного перелета.

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Стоимость такой услуги будет зависеть от того, сколько мест выкупит человек. Три у окна обойдутся в 21 500 рублей, а центральный блок из четырех кресел — в 32 500 рублей.

Приобрести Sleep+ можно будет только во время регистрации в аэропорту при наличии свободных мест. Кроме того, у услуги есть ограничения: ее не продадут, если пассажир купил перевозку багажа в салоне или уже оплатил дополнительное кресло. Также Sleep+ недоступна депортированным и конвоируемым пассажирам.

Похожие услуги уже существуют у многих зарубежных компаний. Например, немецкой Lufthansa, вьетнамской Vietnam Airlines, казахстанской Air Astana, арабской Emirate и новозеландской Air New Zealand.