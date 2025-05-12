В аэропорт Внуково перестанут пускать провожающих

Соответствующие ограничения продлятся с 8 по 12 мая.

В период майских праздников встречающих и провожающих не будут пускать в здание терминала аэропорта Внуково без билетов, предупредили в авиакомпании AZUR air. На сайте самого аэропорта подобная информация не публиковалась.

В авиакомпании уточнили, что на входе в здание может проводиться проверка посадочных талонов или распечатанных маршрутных квитанций вместе с удостоверением личности.

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Ограничения будут лишь временными и продлятся с 08:00 утра 8 мая до 08:00 утра 12 мая.

Правила связаны с необходимостью обеспечить безопасность пассажиров в дни повышенной авианагрузки. Они должны минимизировать риски для путешественников, но позаботиться о распечатке билетов пассажирам рекомендуют заранее. Подобная практика является стандартной во время праздников и важных государственных мероприятий.

В администрации Внуково ранее напомнили пассажирам о необходимости приезжать в аэропорт за 3 часа до вылета внутренних рейсов и за 3,5 часа для международных полетов в период с 30 апреля по 12 мая.