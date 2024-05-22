В аэропорту Перми появилась надпись «Добро пожаловать в Пензу!»

Шуточное граффити при подлёте к уральскому городу появилось в связи с тем, что россияне нередко путают Пензу и Пермь друг с другом.

Согласно пермскому интернет-порталу, рядом с местным аэропортом «Большое Савино» появилось шуточное граффити. Теперь, подлетая к Перми, пассажиры самолёта будут видеть внизу громадную приветственную надпись: «Добро пожаловать в Пензу!»

Так группа художников решила позабавить пассажиров (хотя кого-то такое приветствие может не на шутку взволновать и заставить сомневаться в пункте назначения). Художник Лев Губин признался, что этим граффити создателям хотелось, чтобы вместе с ними «посмеялся, улыбнулся и задумался какой-нибудь неизвестный нам человек».

Пермь и Пензу регулярно путают между собой многие россияне: на это регулярно жалуются жители обоих городов. Именно поэтому выбор арт-группы пал именно на эту тему – сама затея появилась спонтанно.

Фото: Лев Губин

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Отмечается, что граффити создано художниками арт-группы «Красим забор». Судя по кадру, оно находится на территории бывшего музея авиации на шоссе Космонавтов – как раз на траектории полета самолетов при их посадке в пермском аэропорту.