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В аэропорту «Шереметьево» после перелета нашли мертвого мопса

Фото: Unsplash

Пес не пережил воздушное путешествие из Якутска в Москву.

Мопса нашли мертвым во время ветеринарного контроля в столичном аэропорту «Шереметьево» — об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям. Пес не пережил перелет из Якутска в Москву 4 мая, но точная причина его смерти пока неизвестна.

Сотрудники Россельхознадзора выразили соболезнования владельцу собаки. В ведомстве напомнили, что животные во время полета могут столкнуться с критическими проблемами со здоровьем — особенно это касается французских бульдогов, английских бульдогов, мопсов, пекинесов, боксеров, шарпеев, бульдогов, бордосских догов и ши-тцу.

«Из-за эмоциональной нагрузки и стресса в поездке, из-за разницы в атмосферном давлении на земле и в полете, а также влияния других негативных факторов у них могут возникнуть проблемы с дыханием и терморегуляцией», — пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что немецкий охотничий терьер загрыз кошку Аманду в багажном отсеке российского самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Калининград.

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