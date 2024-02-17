В аэропорты России запретят доступ провожающим

Минтранс планирует ужесточить правила обеспечения безопасности в аэропортах.

Минтранс России подготовил документ, ужесточающий правила обеспечения безопасности в аэропортах, предполагается, что он может вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

Согласно законопроекту, предполагается «не допускать физических лиц на территорию объекта транспортной инфраструктуры без проездных, перевозочных документов, постоянных, разовых пропусков». То есть, вероятно, в аэропорты не смогут попасть ни встречающие, ни провожающие.

Кроме того, планируется привлечь к обеспечению безопасности в воздушных гаванях подразделения вневедомственной охраны Росгвардии. Также документ предписывает, допускать работников подразделений транспортной безопасности, сотрудников Росгвардии на объекты транспортной инфраструктуры с оружием.

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«Если эту инициативу примут, отзывы граждан будут не очень позитивные. Огромное число людей вылетают и возвращаются с чемоданами, большим количеством вещей. Мы эту инициативу не поддерживаем», – Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров.

По его словам, в мире есть аэропорты, куда не допускают встречающих и провожающих. «Но те меры безопасности, которые сейчас есть в России – максимальны, – отметил эксперт. – При входе в аэропорты всех досматривают, необходимо пройти через рамку». По его словам, во многих странах мира такие меры безопасности не предусмотрены.