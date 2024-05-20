В Афганистане убили трех туристов из Испании

Туристов застрелили вооруженные нападавшие во время путешествия по живописной провинции Бамиан.

Трое иностранных туристов погибли и один пострадал в результате вооруженного нападения в провинции Бамиан (Афганистан). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в испанском МИД.

Детали произошедшего не раскрываются, но известно, что ни одна из афганских группировок не взяла на себя ответственность за случившееся. Туристы погибли в результате стрельбы, пострадали также трое местных жителей.

Согласно сведениям СМИ, находящееся у власти в Афганистане движение «Талибан» (запрещено в РФ) осудило это громкое преступление, выразило соболезнования родственникам погибших иностранцев и пообещало найти и наказать виновных. По последним данным, четверо подозреваемых в нападении задержаны.

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Из России в Афганистан сейчас практически нет организованного туризма, но в страну отправляются самостоятельные путешественники. В частности, Бамиан является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и привлекает внимание туристов из-за рубежа.

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