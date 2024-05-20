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№ 1/1(10/1)

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Russian Traveler №1/1(10/1) Москва 2024
Горные приключения с Jaecoo J7
Горные приключения с Jaecoo J7

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В Афганистане убили трех туристов из Испании

Фото: Алексей Яковлев / фотохостинг rtraveler.ru

Фотография с Памирского тракта с Таджикской стороны. Район Лянгара. Видны вершины Гиндукуша в Ваханском коридоре. Внизу в каньоне протекает бурная река Пяндж, разделяющая Таджикистан и Афганистан.

Туристов застрелили вооруженные нападавшие во время путешествия по живописной провинции Бамиан.

Трое иностранных туристов погибли и один пострадал в результате вооруженного нападения в провинции Бамиан (Афганистан). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в испанском МИД. 

Детали произошедшего не раскрываются, но известно, что ни одна из афганских группировок не взяла на себя ответственность за случившееся. Туристы погибли в результате стрельбы, пострадали также трое местных жителей. 

Согласно сведениям СМИ, находящееся у власти в Афганистане движение «Талибан» (запрещено в РФ) осудило это громкое преступление, выразило соболезнования родственникам погибших иностранцев и пообещало найти и наказать виновных. По последним данным, четверо подозреваемых в нападении задержаны.

Из России в Афганистан сейчас практически нет организованного туризма, но в страну отправляются самостоятельные путешественники. В частности, Бамиан является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и привлекает внимание туристов из-за рубежа. 

Ранее мы писали, как четверым россиянам удалось спастись при авиакатастрофе в горах Афганистана. 

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