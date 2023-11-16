В Африке львицы украли у туристки дизайнерскую сумку

Это произошло во время сафари.

В Намибии львицы украли у туристки дорогую дизайнерскую сумку. Об этом пишет журнал People.

Инцидент произошел во время сафари в национальном парке South Luangwa, куда приехала владелица модного бутика из Нью-Йорка Диана Фиорентинос. Женщина вместе с тетей арендовала машину, чтобы покататься по парку и посмотреть на диких животных. Пока туристка крутилась на сиденье и снимала все вокруг, она не заметила, как ее дизайнерская сумка за $1800 (примерно 160 000 рублей) с вещами и деньгами выпала из открытого джипа.

Поднять аксессуар женщина не успела — его схватили три львицы и унесли в сторону. Американка отметила, что животные с интересом изучали сумку, облизывали ее и трогали лапами. Затем к ним присоединился лев, который отнесся к вещи иначе: он стал кусать сумку и рвать зубами на части.

Сама Фиоентинос спокойно наблюдала за происходящим со стороны, пока не вспомнила, что в сумке остался новый айпад и винтажное ожерелье умершей бабушки. Женщина запаниковала и попросила гида вернуть сумку. Спугнуть львов удалось лишь через час — но, к счастью для туристки, почти все вещи остались целы. Американке даже удалось восстановить сумку, отдав ее в ремонт.

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