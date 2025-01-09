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В Африке мальчик потерялся и пять дней жил среди львов

В Африке мальчик потерялся и пять дней жил среди львов

Он спал на камнях и питался растениями.

В Зимбабве семилетний мальчик прожил пять дней в африканской дикой природе среди львов и выжил. Животные не тронули ребенка, сообщил телеканал Sky News.

Мальчик по имени Тинотенд Пуду ушел из дома 27 декабря — он пошел в парк «Матусадона» и пропал. Семья ребенка обратилась за помощью к спасателям, и те отправились на поиски. Следы Пуду нашли спустя три дня, а спустя сутки специалисты отыскали и самого ребенка. Все это время он питался дикими растениями и спал на камнях «в окружении рычащих львов и проходящих слонов».

Ребенок был в полном порядке, хотя и напуган. Видимо, львы, чьи охотничьи угодья расположены на территории парка «Матусадона», не заинтересовались им. 

«Мы переполнены благодарностью храбрым смотрителям парка, неутомимой общине Ньяминьями, которые каждый день били в ночные барабаны, чтобы мальчик услышал звуки и понял направление домой, и всем, кто присоединился к поискам», — написала депутат Мутса Муромбедзи на своей странице в социальной сети X.

Ребенок вернулся в семью. Ему даже не понадобилась медицинская помощь.

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