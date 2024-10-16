В Африке нашли настоящих Тимона и Пумбу. Вот они

Дружба зверьков умилила пользователей соцсетей.

В Намибии заметили крайне редкое явление — в местном заповеднике подружились бородавочник Бетси и сурикат Джерри. Они все время играют вместе, дурачатся и помогают друг другу, словно те самые Тимон и Пумба из мультика «Король Лев». Посетители сняли зверей на видео, они стали настоящими звездами соцсетей.

Гости заповедника рассказали, что друзья ведут себя смело и не боятся ни людей, ни других животных.

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«Король Лев: Тимон и Пумба» — американский мультсериал, спин-офф серии мультфильвом «Король Лев»,снятых в США в 1995-1999 годах. Мультсериал не связан с оригинальным фильмом: в отличие от «Короля Льва», действие мультфильма происходит не только в Саванне. Все персонажи «Короля Льва», за исключением Тимона и Пумбы, появляются в сериале лишь эпизодически.