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В Альпах погибли туристы: в них ударила молния

В Альпах погибли туристы: в них ударила молния

Тирольские Альпы, Шнан

Двое мужчин и женщина находились в горах во время грозы.

Трое туристов погибли от удара молнии в Тирольских Альпах в Австрии, сообщили представители альпийской полиции в понедельник. 

Трагичный инцидент произошел днём 15 июня во время спуска туристов с горы Миттагшпитце вблизи деревни Флирш. Спасательный вертолет обнаружил тела туристов рядом с тропой на высоте около 2268 метров.  

В полиции отметили, что все трое путешественников – двое братьев и жена одного из них — скорее всего погибли от одного и того же удара молнии. Это делает случай особенно уникальным и пугающим. Женщине и её мужу было по 60 лет, брату мужчины – 62 года. 

Путешественникам постоянно напоминают о важности соблюдения мер безопасности в горах во время непогоды: необходимо тщательно следить за метеопрогнозом перед выходом на сложные маршруты и иметь необходимую экипировку на случай дождя. 

Недавно мы рассказывали о местах, в которых нельзя прятаться во время грозы. 

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