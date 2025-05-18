В Анапе отменили курортный сбор

Так власти надеются привлечь в город туристов.

В Краснодарском крае отменили курортный сбор для туристов до конца 2025 года. Об этом сообщает Telegram-канал Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Как отмечается, решение связано с ликвидацией разлива нефтепродуктов после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Черном море. Поддержать местный бизнес предложил губернатор Вениамин Кондратьев, идею поддержала администрация.

«Отмена сбора сможет привлечь больше туристов», — отметил мэр Анапы Василий Швец.

Такая мера будет действовать и в других прибрежных городах, где до сих пор устраняют последствия аварии.

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15 декабря 2024 года в Черном море произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили девять тысяч тонн мазута. Причиной происшествий назвали опасные погодные условия или ошибка экипажей. В конце декабря последствиям разлива мазута присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации, следом ЧС регионального значения объявили в Крыму и Севастополе.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что пляжи Анапы и Темрюкского района на данный момент не соответствуют требованиям безопасности для организации летнего отдыха. В Минприроды пообещали, что загрязненные пляжи восстановят к лету 2026 года. Участок восстановительных работ охватит 280 гектаров береговой линии. Предварительно, на это уйдет 840 тысяч кубов нового и чистого песка. Окончательные масштабы работ будут понятны только после того, как прекратятся выбросы нефтепродуктов и побережье будет очищено.