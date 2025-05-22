В Анапе перекроют выезды к морю

Доступ к пляжам города и окрестностей сохранится лишь у спецтехники.

В Анапе выезды к морю перекроют бетонными блоками. Об этом пишет Telegram-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край».

Доступ к пляжам города и окрестностей сохранится лишь у спецтехники — открытыми оставят часть выездов. Это нужно для того, чтобы автомобильное движение не мешало постоянно ведущимся работам по очистке береговой линии от выбросов мазута.

«С понедельника, 19 мая, начали закрывать проезды к морю от Центрального пляжа Анапы до села Витязево. Часть из них уже перекрыта, остальные закроют в ближайшие дни», — говорится в сообщении оперштаба.

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Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что пляжи Анапы и Темрюкского района не соответствуют требованиям безопасности для купания. В Минприроды пообещали, что загрязненные пляжи восстановят к лету 2026 года. Предварительно, на это уйдет 840 тысяч кубов нового и чистого песка. Окончательные масштабы работ будут понятны только после того, как прекратятся выбросы нефтепродуктов и побережье будет очищено.

15 декабря 2024 года в Черном море произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили девять тысяч тонн мазута. Причиной происшествий назвали опасные погодные условия или ошибка экипажей. В конце декабря последствиям разлива мазута присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации, следом ЧС регионального значения объявили в Крыму и Севастополе.