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В Анапе туристам запретили плавать в море на матрасах

Фото: Wikipedia.org

Центральный пляж Анапы

Меру предосторожности приняли из-за сильного ветра.

В Анапе местным жителям и туристам временно запретили плавать в море на надувных плавательных средствах и катамаранах. Об этом сообщили в пресс-службе местной мэрии.

«В связи с усилением отжимного северо-восточного ветра использование матрасов, кругов и других надувных плавательных средств в море запрещено», — говорится в сообщении.

Также в мэрии жителей призвали быть осторожными, не подвергать неоправданному риску жизнь и здоровье, усилить контроль за детьми.

Инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Москве Александр Кажуров рассказал, что несчастные случаи на водоемах чаще всего происходят из-за невнимательности — к примеру, когда родители не следят за своими детьми.

Другая распространенная причина ЧП на воде, по его словам, – это купание в непредусмотренных для этого местах, где нет спасателей. Купаться можно только при дневном свете и на пляжах, оборудованных спасательной вышкой.

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