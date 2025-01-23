В Архангельске спасли нерпу, которая появилась в центре города

Ее нашли около тюремной больницы.

В Архангельске сотрудники областной больницы УФСИН России спасли маленькую нерпу. Она пришла на территорию учреждения, сообщили в пресс-службе.

Зверька нашли во время утреннего обхода, он испуганно сидел рядом с КПП. Не понимая, что делать с морским животным, сотрудники тюремной больницы позвонили ветеринару Ольге Ларюшиной. Для осмотра нерпу перенесли в тихое место. Ветврач заключила, что самка полностью здорова, ей примерно около года.

Фото: Telegram-канал 112

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К вечеру к спасательной операции подключились сотрудники МЧС. Он забрали маленькую нерпу, посадили на санки и отвезли к реке. Затем зверька выпустили в прорубь около центральной спасательной станции города.

«Открытая вода находится достаточно далеко, но мы включились в ее судьбу и надеемся, что с малышкой будет все хорошо», — отметила врач.