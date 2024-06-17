В Баренцевом море спасли из сетей кита Станислава: видео

Операция по его распутыванию стала первой успешной в России.

В Баренцевом море спасли горбатого кита Станислава, который запутался в рыболовных сетях возле Териберки (Мурманская область). Об этом рассказала в своем Telegram-глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Удалось снять веревку с кита. После двухчасовой погони и нескольких неудачных попыток спасателям удалось накинуть крюк с ножом на веревку, которая сдавливала шею и рот животного», — написала она.

Как отметила Радионова, операция по распутыванию кита стал первой успешной в России. Спасателям потребовалось несколько дней, чтобы освободить животное: каждый день они проводили в море по 14 часов, чтобы просто приблизиться к горбачу. Но кит настороженно относился к людям и не подпускал их к себе.

Все это время он активно кормился вместе со стадом, а более крупные сородичи при этом прикрывали его от лодки с учеными. Но спустя четыре дня ученым все-таки удалось приблизиться и разрезать веревку, которая сдавливала кита.

Подробнее об операции рассказал сотрудник общественной организации «Друзья Океана» Вячеслав Козлов.

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«Они (киты. — Ред.) большую часть времени — 99% — проводят под водой. Это вызывает сложность. Нужно оказаться в нужное время в нужном месте для того, чтобы на какую-то там секунду занести специальный нож и распутать животное, В этом то вся и была сложность. Плюс горбатые киты — это социальные животные. Мы видели взаимопомощь у китов, которые прикрывали друг друга, защищали запутанное животное от лодки. Это тоже вызывало ряд сложностей», — сказал Козлов.

По его словам, специалисты уже просто «надеялись на чудо». И ждали, пока кит всплывет, чтобы подышать.

«Чудо случилось. У спасателей было буквально одна-две секунды для того, чтобы провести ножом по запутыванию и срезать веревку. Мы даже не поверили сперва, что это произошло, настолько быстро всё это случилось. Потом еще потратили достаточно много времени, около часа-полутора, для того чтобы подтвердить, найти нашего «клиента», — добавил Козлов.

Краснокнижного горбатого кита, запутавшегося в сетях, 5 июня заметили туристы, которые совершали морскую прогулку вблизи Териберки. Кит был ранен и не мог полностью открыть пасть, что грозило ему гибелью. Туристы назвали кита Станиславом и стали просить в соцсетях о помощи.

Поиски кита заняли почти неделю — специалисты обнаружили его живым только 11 июня и сразу приступили к спасательной операции. Для участия в ней даже приглашали экспертов с Сахалина.