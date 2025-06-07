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В Барселоне местные в качестве протеста мешают туристам делать фото

В Барселоне местные в качестве протеста мешают туристам делать фото

Помехи гостям города чинят протестующие против овертуризма активисты.

В Барселоне активисты, протестующие против чрезмерного туризма, придумали оригинальный способ выразить недовольство гостями города — они мешают проведению фотосессий у популярных достопримечательностей. Например, один местный житель демонстративно стоял перед Триумфальной аркой, закрывая ее обзор, вызвав негодование популярной блогерши Кайли.

Некоторые пользователи соцсетей поддержали такие акции протеста, утверждая, что туризм негативно влияет на местные сообщества. Другие предложили туристический бойкот городу. Однако еще более неприятной акцией оказалась раскраска исторических объектов анти-туристическими лозунгами и матом — в частности, такие надписи появились на Королевском дворце Ла-Альмудайне и других значимых зданиях.

Ранее сообщалось, что жители Амстердама подали в суд на городской совет за несоблюдение ограничений на количество туристов.

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