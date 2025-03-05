В Барселоне снова подняли налоги для туристов

Гостям пятизвездочных отелей придётся заплатить более 15 евро за ночь.

Власти Каталонии продолжают борьбу с чрезмерным туризмом в самом популярном регионе Испании: в 2025 году в автономном округе снова подняли налоги для приезжих. Хуже всего туристам придётся в Барселоне – там некоторым путешественникам к существующей стоимости жилья придётся прибавлять по 15 евро налогов за ночь.

Начиная с октября 2024 года стоимость городского туристического налога в Барселоне составляла 4 евро (около 375 рублей) за ночь, теперь эта сумма увеличится вдвое до 8 евро (750 рублей).

Желающим остановиться в других частях Каталонии возможно тоже скоро придется заплатить за ночь 4 евро – ранее налог был обязателен только в столице автономии, но теперь его начнут применять во всем регионе.

Помимо муниципального налога, туристам также придётся заплатить региональный туристический сбор за проживание в отелях. В 2025 году он увеличился до 7 евро (660 рублей) за ночь в пятизвездочных отелях и до 5,7 евро (535 рублей) в четырехзвездочных. Для гостей хостелов и кемпингов турплата составит 2 евро (190 рублей), а съемщики квартир на Airbnb будут платить по 4 евро за ночь. Раскошелиться придётся и пассажирам круизных судов – по 6 евро (565 рублей) за каждую ночь, которую судно проводит в порту.

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Получается, что для гостей пятизвездочных гостиниц сумма налога за ночь составит 15 евро.

Новый закон был подписан правительством на прошлой неделе. Так власти надеются сдержать туристический поток в Каталонию, который негативно отражается на местных жителях: сами каталонцы уже не могут позволить себе снимать жилье в родном городе из-за растущих цен на жилье. В парламенте считают, что если туристы могут позволить себе платить по 400-500 евро за ночь в отеле, то дополнительные траты не будут для них смертельными.