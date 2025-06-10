В белый город и на день помидора: 7 интересных фестивалей этого лета в России

Рыбы в небе

Что? Поморский фестиваль

Поморский фестиваль Где? Деревня Кырласово, Архангельская область

Деревня Кырласово, Архангельская область Когда? 14 июня

Фестиваль «Рыбы в небе» посвящен поморским традициям, фольклору, но рыбе и морскому промыслу тут, пожалуй, отведено самое значительное место. Например, в программе – рыбное шествие-нашествие (пройдет под аккомпанемент кричалок с использованием поморского диалекта) и рыбные игры, а также запуски летучих рыб (точнее, летучих змеев-рыб!) и рыбные танцы с хороводами. А также – байка-батл, мастер-классы по кузнечному делу, разделке и засолке рыбы, резьбе и росписи по дереву и другим ремеслам.

Ещё на фестивале можно будет послушать лекции о крепостях и укреплениях Севера, банных традициях Поморья и рыболовным трофеям. В программе будут еще и огненные сказки, валяние маленьких китов из шерсти и разные русские забавы. Ждут любых поклонников поморских традиций – хоть большой компанией, хоть дружной семьей, хоть в одиночку!

Дикая Мята

Фото: Елена Таубинская / Дикая Мята / Вконтакте

Что? Крупнейший мультиформатный музыкальный фестиваль

Крупнейший мультиформатный музыкальный фестиваль Где? Бунырёво, Тульская область

Когда? 13-15 июня

На музыкальном опен-эйре «Дикая Мята» в этом году будет семь сцен, где выступят более сотни артистов разных жанров и направлений.

Главная особенность фестиваля – его универсальность. Каждый посетитель может создать собственную программу, выбирая концерты по вкусу: от инди-музыки до электронных битов, от рока до этнических мотивов. На сценах можно услышать как восходящих звезд, так и признанных мэтров. Среди выступающих музыкантов, например, такие группы, как зажигательные The Hatters, эпатажный Zoloto, залетевшие недавно во все чарты с песней о нежных и бережных хрущевках «Бонд с кнопкой», TMNV и другие.

В этом году особое внимание уделено электронной музыке. Организаторы не только обновляют существующую площадку, но и строят постоянную арену с барами, VIP-зоной и выставочными пространствами.

Помимо музыкальной программы гостей фестиваля ждут кинопоказы, выступления уличных театров, огромное количество лекций и творческих встреч. Арт-объекты и арт-кэмп, мини-футбол, волейбол, большая ярмарка авторской одежды и украшений, бьюти-зона, шатры с развлечениями от партнеров, пляжная зона со своим баром и ди-джеями и многое другое.

«Дикая Мята» – место, куда можно приехать всей семьей. Здесь продумано все до мелочей: от комнаты матери и ребенка с необходимой бытовой техникой до детского сада с профессиональными воспитателями.

Кинофестиваль им. Андрея Тарковского «Зеркало»

Что? МКФ им. Андрея Тарковского «Зеркало»

МКФ им. Андрея Тарковского «Зеркало» Где? Юрьевец, Ивановская область

Юрьевец, Ивановская область Когда? 26 июня – 1 июля

Это ежегодный кинофестиваль, который проводится в Ивановской области с 2007 года. Проходит он в Юрьевце — городе, неразрывно связанном с Андреем Тарковским и его семьей. Здесь режиссёр провёл детство, здесь же хранится архив Тарковского, который мечтал получить в свою коллекцию Ларс фон Триер.

Помимо международного конкурса игровых картин, а также традиционных внеконкурсных программ — документального, анимационного кино, встреч с известными актерами, режиссерами, сценаристами и другими представителями киноиндустрии, зрителям представляют панорамы новых российских игровых фильмов и ретроспективы фильмов Андрея Тарковского. Также здесь проходят фестивальные мастерские: ивановских подростков учат создавать мультфильмы и документальное кино, знакомят с современным искусством и поэзией.

АрХХстояние: Моё главное

Фото: Анна Юхова / архив фестиваля Архстояние

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Что? Международный фестиваль ландшафтных объектов

Международный фестиваль ландшафтных объектов Где? Арт-парк Никола-Ленивец (Калужская область)

Арт-парк Никола-Ленивец (Калужская область) Когда? 25-27 июля

В этом году культовый фестиваль, навсегда изменивший Никола-Ленивец и познакомивший всех с понятием «русский ленд-арт», отмечает юбилей — 20 лет. Курировать его пригласили Василия Бычкова, генерального директора компании «Экспо-Парк Выставочные Проекты» и основателя выставки-форума архитектуры и дизайна «Арх Москва», который задал тему этого сезона — «Моё главное».

Всего на три дня Никола-Ленивец превратится в белый город-мираж — без чётких границ, но с простором для фантазий и рефлексий. Здесь появятся аэровокзал, лечебница, музей, исправительное учреждение, летняя школа, площадь церемоний и даже горсовет. Всего — 11 арт-объектов и пространственных инсталляций от Бориса Орлова, Сергея Шеховцова, Михаила Белова, Наринэ Тютчевой и других авторов. Путешествуя между ними — реальными или эфемерными — можно будет заглянуть внутрь себя и найти ответы на важные вопросы.

Значительная часть программы, как и прежде, отдана музыке, но здесь стоит быть готовым к чему угодно. Обычных концертов на фестивале не бывает: это всегда уникальный зрительский перформанс, который можно прожить только здесь и сейчас. Вас ждет в прямом смысле горячий концерт-хеппенинг среди сотни костров, где сойдутся древняя музыка Сибири и электронные музыканты. Еще одна природная сцена расположится среди березового леса, не оставляя никакого пространства между артистами и зрителями. В программе — громкие имена, неожиданные дуэты и эффектные камбеки. А с заходом солнца — танцевальные площадки по всему парку, включая специальные сеты от известных московских лейблов. Имена участников пока держатся в секрете.

Еще в программе — премьера танцевального перформанса фестиваля Context от хореографа Константина Кейхеля, проекты, созданные в рамках резиденций самыми заметными арт-институциями из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Твери, Тюмени и Норильска, кэмпы сообществ, увлеченных архитектурой, музыкой и саморазвитием, а также лекторий.

Бессонница

Фото: Алена Малодушная / Бессонница-2024

Что? Международный фестиваль авторской анимации под открытым небом

Международный фестиваль авторской анимации под открытым небом Где? Юхновский район Калужской области, недалеко от деревни Рыляки

Юхновский район Калужской области, недалеко от деревни Рыляки Когда? 17–21 июля

«Бессонница» – фестиваль, где искусство встречается с природой, а мультипликация обретает особое очарование под открытым небом.

На живописной поляне, окруженной лесом, установлены экраны, на которых в течение четырех волшебных ночей демонстрируются красивые анимационные работы со всего мира. Организаторы убеждены: настоящая темнота, приходящая с закатом солнца, создает идеальные условия для погружения в мир авторской анимации, помогая отвлечься от городской суеты и открыть свое сердце искусству.

Днем фестиваль превращается в творческое пространство с живой музыкой, перформансами, инсталляциями и увлекательными лекциями. Особое место в программе занимает яркий карнавал. А когда опускается ночь, все внимание приковано к экранам, где демонстрируются конкурсные работы режиссеров-аниматоров из разных уголков планеты.

«Бессонница» – это не просто фестиваль, а теплое сообщество единомышленников, где создатели анимационных фильмов могут встретиться со своими зрителями в неформальной обстановке. Неудивительно, что участники называют его самым уютным фестивалем страны.

Сызранский помидор

Фото: Сызранский помидор / ВКонтакте

Что? Помидорный праздник

Помидорный праздник Где? Сызрань, Самарская область

Сызрань, Самарская область Когда? 16 августа

Про День Огурца в Суздале слышали, пожалуй, все (если что, он тоже пройдет этим летом – 19 июля). А вот про день Помидора в Сызрани знает незаслуженно мало людей, мы считаем. Хотя каждую третью субботу августа Сызрань превращается в помидорную столицу Поволжья!

Гостей праздника ждет интересная конкурсная программа (главный конкурс – на самый крупный помидор среди садоводов-энтузиастов!), а также гастрономическая выставка блюд из томатов и местных овощей. Желающие смогут познакомиться с декоративно-прикладным творчеством народных умельцев и мастеров разных городов России, поучаствовать в мастер-классах, приобрести сувенирную и сельскохозяйственную продукцию, семена разных сортов томатов.

Традиция фестиваля — гигантская помидорная пицца. В прошлом году ее длина составила 24 метра – по количеству лет праздника. Иногда для туристов, желающих попасть на праздник, из Самары и Тольятти запускают специальные «помидорные электрички» – правда, будут ли они в этом году, мы пока не знаем.

Имандра

Фото: Имандра | Фестиваль северной культуры / ВКонтакте

Что? Фестиваль северной культуры

Фестиваль северной культуры Где? Мончегорск, Мурманская область

Мончегорск, Мурманская область Когда? 23-24 августа

Крупнейший в Мурманской области летний фестиваль под открытым небом для всей семьи, где каждый сможет отправиться в путешествие по миру севера. Фестиваль уже не первый год привлекает тысячи поклонников культуры викингов, часть гостей меняют свои привычные городские образы и целыми компаниями перевоплощаются в представителей северной культуры.

Для фестиваля в окрестностях Мончегорска строят целую этнодеревню, где устраивают эффектное иммерсивное шоу с битвами, тут проходят концерты фолк-рок артистов, здесь же на средневековом фудкорте можно попробовать блюда, приготовленные из местных продуктов. Также в программе – командные «Игры Тора», торжественное шествие северян в полном облачении (кто во что горазд) и другие зрелищные развлечения.