В белый город и на день помидора: 7 интересных фестивалей этого лета в России

Рыбы в небе
- Что? Поморский фестиваль
- Где? Деревня Кырласово, Архангельская область
- Когда? 14 июня
Фестиваль «Рыбы в небе» посвящен поморским традициям, фольклору, но рыбе и морскому промыслу тут, пожалуй, отведено самое значительное место. Например, в программе – рыбное шествие-нашествие (пройдет под аккомпанемент кричалок с использованием поморского диалекта) и рыбные игры, а также запуски летучих рыб (точнее, летучих змеев-рыб!) и рыбные танцы с хороводами. А также – байка-батл, мастер-классы по кузнечному делу, разделке и засолке рыбы, резьбе и росписи по дереву и другим ремеслам.
Ещё на фестивале можно будет послушать лекции о крепостях и укреплениях Севера, банных традициях Поморья и рыболовным трофеям. В программе будут еще и огненные сказки, валяние маленьких китов из шерсти и разные русские забавы. Ждут любых поклонников поморских традиций – хоть большой компанией, хоть дружной семьей, хоть в одиночку!
Дикая Мята
- Что? Крупнейший мультиформатный музыкальный фестиваль
- Где? Бунырёво, Тульская область
- Когда? 13-15 июня
На музыкальном опен-эйре «Дикая Мята» в этом году будет семь сцен, где выступят более сотни артистов разных жанров и направлений.
Главная особенность фестиваля – его универсальность. Каждый посетитель может создать собственную программу, выбирая концерты по вкусу: от инди-музыки до электронных битов, от рока до этнических мотивов. На сценах можно услышать как восходящих звезд, так и признанных мэтров. Среди выступающих музыкантов, например, такие группы, как зажигательные The Hatters, эпатажный Zoloto, залетевшие недавно во все чарты с песней о нежных и бережных хрущевках «Бонд с кнопкой», TMNV и другие.
В этом году особое внимание уделено электронной музыке. Организаторы не только обновляют существующую площадку, но и строят постоянную арену с барами, VIP-зоной и выставочными пространствами.
Помимо музыкальной программы гостей фестиваля ждут кинопоказы, выступления уличных театров, огромное количество лекций и творческих встреч. Арт-объекты и арт-кэмп, мини-футбол, волейбол, большая ярмарка авторской одежды и украшений, бьюти-зона, шатры с развлечениями от партнеров, пляжная зона со своим баром и ди-джеями и многое другое.
«Дикая Мята» – место, куда можно приехать всей семьей. Здесь продумано все до мелочей: от комнаты матери и ребенка с необходимой бытовой техникой до детского сада с профессиональными воспитателями.
Кинофестиваль им. Андрея Тарковского «Зеркало»
- Что? МКФ им. Андрея Тарковского «Зеркало»
- Где? Юрьевец, Ивановская область
- Когда? 26 июня – 1 июля
Это ежегодный кинофестиваль, который проводится в Ивановской области с 2007 года. Проходит он в Юрьевце — городе, неразрывно связанном с Андреем Тарковским и его семьей. Здесь режиссёр провёл детство, здесь же хранится архив Тарковского, который мечтал получить в свою коллекцию Ларс фон Триер.
Помимо международного конкурса игровых картин, а также традиционных внеконкурсных программ — документального, анимационного кино, встреч с известными актерами, режиссерами, сценаристами и другими представителями киноиндустрии, зрителям представляют панорамы новых российских игровых фильмов и ретроспективы фильмов Андрея Тарковского. Также здесь проходят фестивальные мастерские: ивановских подростков учат создавать мультфильмы и документальное кино, знакомят с современным искусством и поэзией.
АрХХстояние: Моё главное
- Что? Международный фестиваль ландшафтных объектов
- Где? Арт-парк Никола-Ленивец (Калужская область)
- Когда? 25-27 июля
В этом году культовый фестиваль, навсегда изменивший Никола-Ленивец и познакомивший всех с понятием «русский ленд-арт», отмечает юбилей — 20 лет. Курировать его пригласили Василия Бычкова, генерального директора компании «Экспо-Парк Выставочные Проекты» и основателя выставки-форума архитектуры и дизайна «Арх Москва», который задал тему этого сезона — «Моё главное».
Всего на три дня Никола-Ленивец превратится в белый город-мираж — без чётких границ, но с простором для фантазий и рефлексий. Здесь появятся аэровокзал, лечебница, музей, исправительное учреждение, летняя школа, площадь церемоний и даже горсовет. Всего — 11 арт-объектов и пространственных инсталляций от Бориса Орлова, Сергея Шеховцова, Михаила Белова, Наринэ Тютчевой и других авторов. Путешествуя между ними — реальными или эфемерными — можно будет заглянуть внутрь себя и найти ответы на важные вопросы.
Значительная часть программы, как и прежде, отдана музыке, но здесь стоит быть готовым к чему угодно. Обычных концертов на фестивале не бывает: это всегда уникальный зрительский перформанс, который можно прожить только здесь и сейчас. Вас ждет в прямом смысле горячий концерт-хеппенинг среди сотни костров, где сойдутся древняя музыка Сибири и электронные музыканты. Еще одна природная сцена расположится среди березового леса, не оставляя никакого пространства между артистами и зрителями. В программе — громкие имена, неожиданные дуэты и эффектные камбеки. А с заходом солнца — танцевальные площадки по всему парку, включая специальные сеты от известных московских лейблов. Имена участников пока держатся в секрете.
Еще в программе — премьера танцевального перформанса фестиваля Context от хореографа Константина Кейхеля, проекты, созданные в рамках резиденций самыми заметными арт-институциями из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Твери, Тюмени и Норильска, кэмпы сообществ, увлеченных архитектурой, музыкой и саморазвитием, а также лекторий.
Бессонница
- Что? Международный фестиваль авторской анимации под открытым небом
- Где? Юхновский район Калужской области, недалеко от деревни Рыляки
- Когда? 17–21 июля
«Бессонница» – фестиваль, где искусство встречается с природой, а мультипликация обретает особое очарование под открытым небом.
На живописной поляне, окруженной лесом, установлены экраны, на которых в течение четырех волшебных ночей демонстрируются красивые анимационные работы со всего мира. Организаторы убеждены: настоящая темнота, приходящая с закатом солнца, создает идеальные условия для погружения в мир авторской анимации, помогая отвлечься от городской суеты и открыть свое сердце искусству.
Днем фестиваль превращается в творческое пространство с живой музыкой, перформансами, инсталляциями и увлекательными лекциями. Особое место в программе занимает яркий карнавал. А когда опускается ночь, все внимание приковано к экранам, где демонстрируются конкурсные работы режиссеров-аниматоров из разных уголков планеты.
«Бессонница» – это не просто фестиваль, а теплое сообщество единомышленников, где создатели анимационных фильмов могут встретиться со своими зрителями в неформальной обстановке. Неудивительно, что участники называют его самым уютным фестивалем страны.
Сызранский помидор
- Что? Помидорный праздник
- Где? Сызрань, Самарская область
- Когда? 16 августа
Про День Огурца в Суздале слышали, пожалуй, все (если что, он тоже пройдет этим летом – 19 июля). А вот про день Помидора в Сызрани знает незаслуженно мало людей, мы считаем. Хотя каждую третью субботу августа Сызрань превращается в помидорную столицу Поволжья!
Гостей праздника ждет интересная конкурсная программа (главный конкурс – на самый крупный помидор среди садоводов-энтузиастов!), а также гастрономическая выставка блюд из томатов и местных овощей. Желающие смогут познакомиться с декоративно-прикладным творчеством народных умельцев и мастеров разных городов России, поучаствовать в мастер-классах, приобрести сувенирную и сельскохозяйственную продукцию, семена разных сортов томатов.
Традиция фестиваля — гигантская помидорная пицца. В прошлом году ее длина составила 24 метра – по количеству лет праздника. Иногда для туристов, желающих попасть на праздник, из Самары и Тольятти запускают специальные «помидорные электрички» – правда, будут ли они в этом году, мы пока не знаем.
Имандра
- Что? Фестиваль северной культуры
- Где? Мончегорск, Мурманская область
- Когда? 23-24 августа
Крупнейший в Мурманской области летний фестиваль под открытым небом для всей семьи, где каждый сможет отправиться в путешествие по миру севера. Фестиваль уже не первый год привлекает тысячи поклонников культуры викингов, часть гостей меняют свои привычные городские образы и целыми компаниями перевоплощаются в представителей северной культуры.
Для фестиваля в окрестностях Мончегорска строят целую этнодеревню, где устраивают эффектное иммерсивное шоу с битвами, тут проходят концерты фолк-рок артистов, здесь же на средневековом фудкорте можно попробовать блюда, приготовленные из местных продуктов. Также в программе – командные «Игры Тора», торжественное шествие северян в полном облачении (кто во что горазд) и другие зрелищные развлечения.
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