В Болгарии пожаловались на нехватку российских туристов

Республика на юго-востоке Европы переживает один из худших туристических сезонов из-за значительного сокращения потока российских туристов в страну. Об этом сообщил депутат Болгарской социалистической партии Иван Петков.

Болгария всегда привлекала российских туристов теплым климатом, близостью культур и удобным расположением, однако из-за санкций Евросоюза против России добираться нашим гражданам до юга Европы стало дорого и затруднительно. По словам депутата Ивана Петкова из Болгарской социалистической партии, на сегодняшний день российских туристов в Болгарии практически нет – и для его страны это очень плохие новости.

Петков, который принял участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, также добавил, что российские граждане уже начали активно продавать свою недвижимость в Болгарии. Для семимиллионной страны, которая в основном живёт за счёт туризма и сферы услуг, это ощутимая потеря.

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«Конечно, отсутствие российских туристов отражается очень сильно на туризме в Болгарии, – сказал Петков, представляющий оппозиционную партию страны. — Нет такого туризма, который возместил бы российских туристов. Один из самых плохих туристических сезонов на данный момент в Болгарии — в этом году».

Депутат добавил, что в Болгарии также недовольны ростом цен на электричество, который отражается на всем туристическом бизнесе.

Кстати, согласно данным сервиса-онлайн бронирования «Островок», спрос россиян на поездки в Болгарию, а также в Венгрию, Грецию, Португалию и Черногорию, всё-таки значительно вырос в 2024 году в сравнении с предыдущим годом. Представители туриндустрии полагают, что это связано с тем, что россияне уже привыкли к стыковочным авиаперелетам и более сложной процедуре получения шенгенских виз.