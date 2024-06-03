В Большом Сочи открыли для купания 170 пляжей и запустили «горячую линию»

Роспотребнадзор взял больше 1000 образцов морской воды в местах, где купание соответствует установленным нормам. Такие проверки будут проводить регулярно.

Кроме того, в Сочи запустили горячую линию по вопросам качественного сервиса на пляжах. Звонить можно по этому номеру: +7-928-458-14-61.

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В этом году мы очень серьезно подошли к вопросам благоустройства пляжных территорий. Применяем самые современные технологии, используем экологичные материалы. Обустраиваем на наших пляжах многофункциональные спортивные зоны с элементами воркаута и детские площадки. Такой же подход будем применять в развитии благоустройства береговой полосы в дальнейшем, – сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский.

По данным sochi.ru, в 2023 году благоустроены три новых экопляжа – «Жемчужина Сочи» в Адлерском районе, «Аквамарин» и «Касабланка» в Лазаревском. Здесь произведена замена уличной мебели на экологичную, в отделке набережных использованы натуральные материалы, светильники наружного освещения заменены на энергосберегающие, организован раздельный сбор мусора.