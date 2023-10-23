В британский приют попала кошка с двумя носами

Врожденный дефект уже сделал животное знаменитостью.

В специализированный центр для кошек Cats Protection's Warrington Adoption Centre (графство Чешир, Великобритания) попала кошка с редкой аномалией. Животное отличает нос необычной формы, из-за которого кошку прозвали Нэнни Макфи — по имени героини фильма «Моя ужасная няня» с большим носом. Изначально персонал центра полагал, что у кошки просто необычный нос, но осмотр ветеринаров показал, что на самом деле носов — два.

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«Наша команда впервые увидела кошку с двумя носами. Это большая редкость, и, к счастью, такая особенность не причиняет ей никаких неудобств», — рассказала старший ветеринар центра Фиона Брокбанк.

По мнению врачей, двойной нос Нэнни Макфи — это врожденный дефект, причиной которого могли стать отклонения во внутриутробном развитии или нарушения в генетике. Кошка попала в приют из-за слабого здоровья и финансовых проблем предыдущего владельца. Сейчас ей ищут новых хозяев: сотрудники центра надеются, что двойной нос, уже сделавший Нэнни Макфи местной знаменитостью, ускорит этот процесс.

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