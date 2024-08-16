В Бурятии двое туристов встретили медведя и сорвались со скалы

Один из них разбился насмерть.

В Бурятии двое туристов сорвались со скалы, убегая от медведя. Один из них умер, другой получил травмы, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Мужчины отдыхали на берегу Чивыркуйского залива в одной из отдаленных бухт, куда вдвоем приплыли на лодке. Из леса к ним вышел медведь.

«Убегая от дикого животного, туристы сорвались со скалы. Один из них скончался, второй получил повреждения различной степени тяжести», — рассказали в ведомстве.

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В Забайкальском национальном парке «Заповедное Подлеморье» пояснили, что мужчины приехали на берег Змеиной бухты из Иркутска. Туристы хотели набрать там грибов и сосновых шишек. При виде медведя они испугались и побежали на скалы, откуда решили спрыгнуть в воду — в итоге один разбился насмерть, второй мужчина отделался сломанной ключицей.

В службе при минприроды республики рассказали, что на месте трагедии не было обнаружено следов медведя. Но сам по себе инцидент произошел на территории заповедника федерального значения, это естественная среда обитания диких животных, где они находятся под особой охраной государства.