В Бурятии перевернулись четыре катамарана с туристами

Одного из участников сплава спасатели ищут до сих пор.

В Кабанском районе Бурятии четыре катамарана с туристами перевернулись во время сплава по реке Снежная — инцидент произошел вечером в четверг, 6 июля. Три человека из группы спаслись сразу, пятеро пропали. На их поиски был отправлен спасательный вертолет Ми-8 МЧС России, после чего троих пропавших нашли. На следующий день, 7 июля, в пресс-службе ведомства сообщили об обнаружении еще одного туриста.

«Еще один участник туристической группы обнаружен при обследовании реки Снежная при помощи авиаразведки», — рассказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что к месту обнаружения туриста направлена аэролодка со спасателями, а поиски последнего из пяти пропавших продолжаются до сих пор. Между тем по словам президента Федерации спортивного туризма Иркутской области Андрея Лебедева, участники сплава допустили ошибку, отправившись в него в паводок.

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«В паводок нельзя сплавляться, особенно в этом каньоне. Это уже не первый случай и, скорее всего, не последний, когда в узком каньоне после водопада раскидывает всю группу. Такое уже было, и не один раз», — сказал Лебедев.

Он добавил, что в произошедшем виноваты все члены группы, но особенно — ее руководитель, который и принял решение о сплаве. По мнению специалиста, туристам нужно было переждать несколько дней на стоянке у водопада.

«Они не должны были туда идти, они точно знали, что этого делать нельзя. Возможно, торопились: все такие несчастные случаи происходят из-за того, что люди говорят: "А вот у нас времени нет, давайте попробуем. Мы торопимся"», — заключил Лебедев.

Ранее сообщалось, что на пляже Патонг (западное побережье Пхукета, Таиланд) утонул российский турист.