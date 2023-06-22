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Июнь – июль

Russian Traveler 02/2023
Июньский фототурнир: Финал!
Июньский фототурнир: Финал!

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В Дагестане турист провалился в горное ущелье

Фото: Артур Канатов

Мужчину спасли местные жители.

В Дагестане мужчина провалился в ущелье и едва не погиб. Местные жители спасли его, рискуя собой, пишет «Лента.ру» со ссылкой на группу «Голос Дагестана» на странице во «ВКонтакте».

По данным паблика, ЧП произошло в Докузпаринском районе Дагестана на горе Шалбуздаг. Мужчина гулял по горам, провалился в ущелье и стал звать о помощи.

Крики туриста услышали местные жители. Они сообщили о случившемся в экстренные службы, но решили сами помочь мужчине, не дожидаясь приезда спасателей. Операция далась им непросто: доступ к месту инцидента был затруднен из-за дождя и тумана.

Фото: https://vk.com/golos_dagestan

место, откуда удалось спасти мужчину

Несколько дагестанцев раздобыли веревку и смогли протянуть ее пострадавшему. Рискуя собственной жизнью, они вытащили его и помогли выбраться в безопасное место. Сейчас с туристом все в порядке.

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