В Дагестане туристку убила рухнувшая стена

Самострой возвели необученные люди.
В Дагестане туристку убила рухнувшая подпорная стена. Это произошло на базе отдыха на берегу Чиркейского водохранилища, сообщили в управлении МВД по республике.
11 августа на базе обрушился большой участок подпорной стены длиной 16 метров, который удерживал грунт. Его часть упала на припаркованную машину, где сидели двое: 23-летняя девушка и 26-летний мужчина. В результате девушка умерла на месте, а мужчину отвезли в больницу.
Как оказалось, девушка была фотографом из Новосибирска. Она приехала в Дагестан с группой других путешественников, увлекающихся съемками. Стенку, упавшую на ее машину, построили не профессионалы, а любители, которые учились проводить такие работы по видео на YouTube. Само возведение конструкции не было ни с кем не согласовано.
В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту случившегося. Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования семье погибшей и пообещал оказать необходимую поддержку.
Туристка сорвалась со смотровой площадки в Дагестане
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