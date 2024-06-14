В Дербенте три отеля получили 4 звезды

В Дербенте три отеля были классифицированы Центром компетенций туризма Роскачества, который специализируется на туристической отрасли.

В Дербенте три отеля были классифицированы Центром компетенций туризма Роскачества, который специализируется на туристической отрасли.

Для соответствия критериям Роскачества, отели категории «4 звезды» обязаны предоставлять следующие удобства и услуги: наличие подсветки у таблички с названием отеля у входа, лифт в зданиях, превышающих два этажа, гарантия непрерывной подачи электричества и горячей воды даже в случае нештатных ситуаций.

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Теперь про номера – они должны быть не только с обязательным наличием ванных комнат, но и достаточно просторными, как минимум 12 квадратных метров каждая. Отель должен предлагать разнообразные варианты питания, обеспечивать замену постельного белья каждые два дня и полотенец (ежедневно).



Кроме того, к услугам постояльцев должны быть спортзал, центр для проведения бизнес-мероприятий, помещение для конференций, а также в большинстве случаев предусмотрен бассейн, особенно в отелях с обширным выбором номеров.