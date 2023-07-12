В аэропорту Домодедово открыли новый сегмент терминала Т2: туда уже начали переезжать авиакомпании

Новый сегмент пассажирского терминала аэропорта Домодедово Т2 начал работу на международных рейсах, сообщает пресс-служба аэропорта.

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«Московский аэропорт Домодедово ввел в эксплуатацию новый сегмент пассажирского терминала – Т2, увеличив площадь воздушной гавани до почти 500 тысяч квадратных метров, и уже обслужил первые международные рейсы», — говорится в сообщении.

Как сообщает ria.ru, с открытием нового сегмента аэропорт Домодедово становится крупнейшим в Восточной Европе терминалом в архитектурной концепции «под одной крышей», которая позволяет наиболее эффективно использовать трансферный потенциал аэропортового комплекса.

Одной из первых авиакомпаний стала Air Arabia. Также о переезде заявили израильская El Al с 12 июля и бахрейнская Gulf Air с 13 июля.