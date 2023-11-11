В Домодедово у пассажира забрали котенка сервала за 300 000 рублей

Он пытался незаконно вывезти животное в США.

В аэропорту Домодедово у американца забрали котенка сервала стоимостью 300 000 рублей. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

37-летний бизнесмен из США привлек внимание таможенников при прохождении «зеленого» коридора. В его сумке нашли крупного пятнистого котенка. Американец объяснил, что занимается торговлей животными, и предъявил работникам сертификат на домашнюю кошку породы египетская мау.

Однако таможенники не поверили мужчине и забрали котенка. Оказалось, в его сумке был экзотический хищник — детеныш сервала, которого также называют кустарниковой кошкой. Редкое животное занесено в Красную книгу и охраняется Конвенцией СИТЕС.

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Котенка сервала временно отправили в центр передержки диких животных в Московской области. А в отношении американца, который пытался вывезти маленького хищника из Турции через Россию в США, возбудили административные дела за недекларирование и несоблюдение запретов и ограничений. Теперь ему грозит штраф в размере от 150 до 600 000 рублей.