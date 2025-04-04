В Дубае разбился воздушный шар с туристами. Двое погибли

В корзине аэростата находились две женщины из России, им удалось выжить.

В Дубае разбился воздушный шар с группой туристов. Погибли два человека, еще несколько пострадали и получили травмы, пишет Telegram-канал «Shot Проверка».

Трагедия произошла во время часовой экскурсионной прогулки от компании Rayna Tours. Группа иностранцев из 12 человек, в том числе, двух россиянок, летела на рассвете над пустынями. Шар поднялся в воздух на 1,2 километра.

Сначала, рассказали пострадавшие, шар долго не мог взлететь, а потом начал дергаться в воздухе. Примерно через 40 минут он сильно накренился и начал падать, а корзина ударилась о землю и перевернулась.

«Корзина стала биться о землю, отскакивая от нее, затем шар запутался, корзина пошла кувырком по земле. В какой-то из этих моментов я уже отключилась, потому что очень сильно ударилась головой. Затем я очнулась: уже лежала на песке, меня забирала скорая. Я увидела месиво из людей. Все были пристегнуты, но кто-то выпал, так как оторвался ремень от корзины», — рассказала туристка из России.

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По ее словам, людей доставили в больницу на вертолетах и машинах скорой помощи. Некоторые получили тяжелые травмы. У россиянок диагностировали сотрясение мозга и множественные ушибы. Два иностранных туриста погибли.

Как отметила женщина, в госпиталь уже приехали представители турфирмы, оплатили лечение и пообещали возместить деньги за сгоревшие билеты — сразу после экскурсии туристки должны были лететь домой. Деньги за экскурсию (50 000 рублей за двоих) им не компенсировали.

Катавшихся на шаре людей уже допросили в полиции, возбуждено уголовное дело. Однако компания до сих пор продолжает продавать билеты на прогулки на воздушном шаре.