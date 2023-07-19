В Египете появилась неизвестная болезнь: Роспотребнадзор бьет тревогу

Симптомы заболевания похожи на лихорадку денге.

Роспотребнадзор усилит контроль за авиарейсами из Египта после регистрации в стране случаев неизвестного заболевания, схожего по симптомам с лихорадкой денге, сообщает «Интерфакс».

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«По данным СМИ и Министерства здравоохранения и народонаселения Египта, в провинции Кена (600 километров к югу от Каира) зафиксированы случаи неизвестного заболевания. Симптомы заболевания схожи с лихорадкой денге. В связи со сложившейся ситуацией в отношении рейсов, прибывающих из Египта, Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что контроль будет проводиться в том числе с помощью автоматизированной информационной системы «Периметр».

В Роспотребнадзоре заявили, что ведомство осуществляет взаимодействие с египетской стороной и международными организациями для получения дополнительной информации о природе заболевания, рисках его распространения и предпринимаемых профилактических и противоэпидемических мерах.

Роспотребнадзор предупредил туристов, планирующих отдых в Египте, о необходимости соблюдать меры предосторожности в целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний, переносимых насекомыми. В числе таких мер – ношение одежды, максимально закрывающей кожные покровы, применение средств, отпугивающих и уничтожающих насекомых. В помещениях рекомендуется закрывать сетками окна и двери.

Основными переносчиками лихорадки являются комары Aedes aegypti. В отсутствии переносчика заболевший человек не представляет эпидемиологической опасности.