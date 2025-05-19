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В египетском аэропорту погибла туристка

В египетском аэропорту погибла туристка

На женщину упал рекламный щит.

В аэропорту Шарм-эш-Шейха погибла туристка из Казахстана — на нее упал рекламный щит. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, инцидент произошел во время посадки на рейс в Астану. Висевшая на стене конструкция задела двух женщин, одна из них погибла на месте, вторая получила травмы и порезы. Ей оказали медицинскую помощь.

Аэропорт Шарм-эш-Шейх находится в 18 км от одноименного курортного города. Он считается самым большим аэропортом на Синайском полуострове и третьим по загруженности в Египте, после аэропорта Каира и Хургады. По факту случившегося проводится расследование.

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