В Египте акула напала на туристку и откусила ей руку

Женщину увезли в больницу без сознания.

В Египте акула напала на женщину и откусила ей руку. Видео с места происшествия, снятое русскими туристами, публикует Telegram-канал Mash.

Как рассказали подписчики канала, ЧП произошло в курортном городе Дахаб в 100 км от Шарм-эль-Шейха. Пострадавшая женщина плавала в море на территории отеля, вместе с ней был мужчина. Когда пара находилась возле буйков, на туристку напала акула и оторвала ей руку. Раненой женщине удалось выбраться из воды, ее без сознания увезли в ближайшую больницу. Спутник туристки не пострадал.

После случившегося пляж закрыли. По словам очевидцев, акулу в течение двух часов пытались поймать гарпуном, но не смогли — хищница уплыла далеко в море.

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Обновление статьи Сейчас девушку стабилизировали, она в сознании и перенесла несколько операций. Ей удалось не погибнуть от потери крови только благодаря оперативной первой помощи охраны ближайшего отеля. Хищница полностью откусила ей руку от плеча, при этом девушка сама отбилась от акулы и вышла из воды. Акулу до сих пор не поймали, хотя было определено, что это тигровая акула.

8 июня в Хургаде акула напала на российского туриста, который купался на городском пляже. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Тогда рыбу удалось поймать и уничтожить.